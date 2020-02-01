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Дмитрий Пидручный: С нетерпением ждем Антхольц
Украинский капитан готов к мировому первенству
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал подготовку к чемпионату мира 2020 года, который состоится в итальянском Антхольце. Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram:
"Последние приготовления перед чемпионатом мира. С нетерпением ждем Антхольц"
Напомним, что биатлонный мундиаль пройдет с 13 по 23 февраля.
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