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Елена Пидгрушная: Иногда спорт приносит невероятное удовольствие
Украинка готовится к мировому первенству
Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная на своей официальной странице в Instagram поделилась снимком с итальянского городка Ливинье. Украинка упорно готовится к чемпионату мира, который состоится в Антхольце.
"Иногда спорт приносит невероятное удовольствие"
Напомним, что ранее фото из подготовки к биатлонному мундиалю поделился Дмитрий Пидручный.
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