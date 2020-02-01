Елена Пидгрушная: Иногда спорт приносит невероятное удовольствие

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная на своей официальной странице в Instagram поделилась снимком с итальянского городка Ливинье. Украинка упорно готовится к чемпионату мира, который состоится в Антхольце.

"Иногда спорт приносит невероятное удовольствие"

Напомним, что ранее фото из подготовки к биатлонному мундиалю поделился Дмитрий Пидручный.