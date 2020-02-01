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Елена Пидгрушная: Иногда спорт приносит невероятное удовольствие

Биатлон
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Украинка готовится к мировому первенству

Елена Пидгрушная: Иногда спорт приносит невероятное удовольствие
UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная на своей официальной странице в Instagram поделилась снимком с итальянского городка Ливинье. Украинка упорно готовится к чемпионату мира, который состоится в Антхольце.

"Иногда спорт приносит невероятное удовольствие"

Напомним, что ранее фото из подготовки к биатлонному мундиалю поделился Дмитрий Пидручный.

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В статье: Елена Пидгрушна
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