Украинские биатлонисты без медалей завершили юниорский чемпионат мира

Накануне в швейцарском Ленцерхайде завершилась последняя гонка юниорского чемпионата мира по биатлону.

Украина впервые за 10 лет осталась без медалей. Чемпионат мира 2014 года в Преск-Айле сборная пропускала из-за сложной политической ситуации в стране.

У женщин лучший результат на чемпионате мира показала Екатерина Бех, занявшая 11-е место в гонке преследования. В мужской команде Степан Кинаш дважды попал в топ-15 в индивидуальной гонке и преследовании.

Напомним, в прошлом году на юниорском чемпионате мира два золота Украине в спринте и преследовании принесла Екатерина Бех.