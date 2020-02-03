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Украинские биатлонисты без медалей завершили юниорский чемпионат мира

Биатлон
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Такого не было с 2014 года.

Украинские биатлонисты без медалей завершили юниорский чемпионат мира
Новина українською

Накануне в швейцарском Ленцерхайде завершилась последняя гонка юниорского чемпионата мира по биатлону.

Украина впервые за 10 лет осталась без медалей. Чемпионат мира 2014 года в Преск-Айле сборная пропускала из-за сложной политической ситуации в стране.

У женщин лучший результат на чемпионате мира показала Екатерина Бех, занявшая 11-е место в гонке преследования. В мужской команде Степан Кинаш дважды попал в топ-15 в индивидуальной гонке и преследовании.

Напомним, в прошлом году на юниорском чемпионате мира два золота Украине в спринте и преследовании принесла Екатерина Бех.

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В статье: Юниорская сборная Украины биатлон Екатерина Бех
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