  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Состав мужской и женской сборных Украины на Чемпионат мира в Антхольце
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состав мужской и женской сборных Украины на Чемпионат мира в Антхольце

Биатлон
(1 голосов)

Известны имена всех спортсменов

Состав мужской и женской сборных Украины на Чемпионат мира в Антхольце
UA-Футбол
Новина українською

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал состав мужской и женской сборных Украины на чемпиона мира, что 13 февраля стартует в итальянском Антхольце. Так, в соревнованиях мирового первенства наше государство представят:

Мужчины:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Антон Дудченко

Руслан Ткаленко

Богдан Цымбал

Женщины:

Елена Пидгрушная

Юлия Джима

Вита Семеренко

Валя Семеренко

Анастасия Меркушина

Юлия Журавок

Напомним, что чемпионат мира начнется 13 февраля классической смешанной эстафетой, а завершится 23 февраля гонками с массовым стартом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина Артем Прима Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушна Юлия Джима летний чемпионат мира по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...