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Состав мужской и женской сборных Украины на Чемпионат мира в Антхольце
Известны имена всех спортсменов
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал состав мужской и женской сборных Украины на чемпиона мира, что 13 февраля стартует в итальянском Антхольце. Так, в соревнованиях мирового первенства наше государство представят:
Мужчины:
Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Сергей Семенов
Антон Дудченко
Руслан Ткаленко
Богдан Цымбал
Женщины:
Елена Пидгрушная
Юлия Джима
Вита Семеренко
Валя Семеренко
Анастасия Меркушина
Юлия Журавок
Напомним, что чемпионат мира начнется 13 февраля классической смешанной эстафетой, а завершится 23 февраля гонками с массовым стартом.