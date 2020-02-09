Состав мужской и женской сборных Украины на Чемпионат мира в Антхольце

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал состав мужской и женской сборных Украины на чемпиона мира, что 13 февраля стартует в итальянском Антхольце. Так, в соревнованиях мирового первенства наше государство представят:

Мужчины:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Антон Дудченко

Руслан Ткаленко

Богдан Цымбал

Женщины:

Елена Пидгрушная

Юлия Джима

Вита Семеренко

Валя Семеренко

Анастасия Меркушина

Юлия Журавок

Напомним, что чемпионат мира начнется 13 февраля классической смешанной эстафетой, а завершится 23 февраля гонками с массовым стартом.