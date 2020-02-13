Украина стартует на ЧМ по биатлону в Антхольце. Что нужно знать

12 гонок за 10 дней – настоящий рай для всех поклонников биатлона! И пусть чемпионат мира проводится практически каждый год, это никак не отражается на его значимости. А в этом году нас ждет особенное зрелище, ведь впервые с 2007 года чемпионат мира примет Антхольц с его уникальной трассой на высоте свыше 1600 метров над уровнем моря.

Полный календарь чемпионата мира (время киевское)

Четверг, 13 февраля, 15:45: Смешанная эстафета

Пятница, 14 февраля, 15:45: Спринт 7.5 км, Женщины

Суббота, 15 февраля, 15:45: Спринт 10 км, Мужчины

Воскресенье, 16 февраля, 14:00: Гонка преследования 10 км, Женщины

Воскресенье, 16 февраля, 16:15: Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

Вторник, 18 февраля, 15:15: Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

Среда, 19 февраля: Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

Четверг, 20 февраля, 16:15: Одиночная смешанная эстафета

Суббота, 22 февраля, 12:45: Эстафета 4х6 км, Женщины

Суббота, 22 февраля, 15:45: Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

Воскресенье, 23 февраля, 13:30: Масс-старт 12.5 км, Женщины

Воскресенье, 23 февраля, 16:00: Масс-старт 15 км, Мужчины

Где смотреть: UA-Перший, Евроспорт 1/2, официальный сайт IBU

Украина в Антхольце: три года без медалей

Специфический итальянский этап не входит в список самых успешных для украинского биатлона. За годы независимости в Антхольце украинцы завоевали 14 медалей, а последний успех датирован январем 2017 года, когда Сергей Семенов в индивидуальной гонке занял третье место с обидным промахом на финальном огневом рубеже.

У женщин в личных гонках медальная засуха длится уже более семи лет – с момента серебряного успеха Елены Пидгрушной в гонке преследования, когда обойти будущую олимпийскую чемпионку смогла лишь грозная Тура Бергер.

Зато опытные болельщики с легкостью вспомнят, что именно в Антхольце 13 лет назад Андрей Дериземля в спринте завоевал свою первую и единственную личную награду на чемпионате мира. Оказаться на подиуме в одной компании с Оле-Эйнаром Бьорндаленом – что может быть лучше?

А еще в Антхольце единственные победы в карьере отпраздновали Нина Лемеш (1997-1998, спринт) и Сергей Седнев (2009-2010, индивидуальная гонка).

Состав сборной Украины: без Блашко, но с Цымбалом

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко (резерв)

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок (резерв).

У мужчин с ограниченным кадровым ресурсом был только один спорный момент. В итоге тренерский штаб команды решил поработать на перспективу и включил в основу Богдана Цымбала, который в Антхольце сможет выступить как минимум в спринте, где у нас есть дополнительная квота благодаря прошлогодней победе Пидручного на чемпионате мира в Эстерсунде.

Особых вариантов на эстафету у Юрая Санитры нет – если обойдется без форс-мажоров, то гонку пробегут Дудченко, Прима, Семенов и Пидручный. Со смешанной эстафетой также все предельно ясно – кандидатуры Примы и Пидручного сомнениям не подлежат. Под одиночную смешанную эстафету с учетом равномерного распределения нагрузки на лидеров логично смотрится Семенов, но все зависит от того, успел ли ветеран сборной набрать форму. Да и Пидручный недавно великолепно проявил себя в гонке этого формата, однако в таком случае Дмитрию наверняка придется пропустить нелюбимую индивидуалку.

У женщин за единственное вакантное место на чемпионате мира в гонках Кубка IBU бились Ольга Абрамова, Юлия Журавок и Надежда Белкина. За несколько часов до официального объявления заявки Журавок на этапе в Мартелле завоевала бронзу в масс-старте и выиграла эту борьбу. Впрочем, в Антхольц Журавок едет только в статусе резервиста, и высока вероятность того, что на трассе Юлию мы так и не увидим.

Тренерскому штабу предстоит сделать нелегкий выбор в эстафетах. Все дело в том, что Анастасия Меркушина в четырех гонках подряд уходила на штрафной круг, что стоило команде одной-двух медалей в Кубке мира. О классической эстафете Валерий Лесников пока еще не думает, а на смешанную утверждены Меркушина и Джима. Если Анастасия справится с сегодняшней гонкой, то вероятно побежит и одиночную смешанную эстафету, где ее скорострельность и (надеемся) точность будут максимально уместными.

Где ждать медалей и ждать ли вообще?

С 2011 года Украина берет на чемпионатах мира как минимум по одной медали. Елена Пидгрушная становилась чемпионкой в спринте, Валентина Семеренко выигрывала масс-старт, а Дмитрий Пидручный после прошлогоднего триумфа в преследовании сохранил Украину в топ-10 неофициального медального зачета чемпионатов мира за его более чем 60-летнюю историю.

Год назад на фоне блеклых результатов в Кубке мира также присутствовал большой скепсис в отношении медальных шансов Украины, но в Эстерсунде мы получили то, о чем даже и не мечтали – первого в истории страны чемпиона мира. А ведь помимо золота Пидручного в пасьюте была еще бронза женской эстафеты, четвертое место Дмитрия в спринте и финиш в топ-5 в одиночной смешанной эстафете при 20-секундном отставании от подиума.

Перед Антхольцем с прошлогодней историей прослеживаются параллели. У нас лишь одна медаль в Кубке мира (серебро Джимы в индивидуалке Эстерсунда), а в топ-15 общего зачета нет ни одного представителя Украины. При таких раскладах строить медальные планы и всерьез рассуждать о подиумных шансах как минимум наивно. Но это чемпионат мира – время, когда на фаворитов ложится дополнительный груз, а количество сенсационных взлетов увеличивается в разы.

Ниже три гонки с наиболее реальными шансами украинцев на призовое место.

- Женская индивидуальная гонка (18 февраля)

Здесь в первую очередь рассчитываем на твердую руку Юлии Джимы. По соотношению скорость/стрельба киевлянка сейчас лучшая в украинской сборной.

Джима за последние три года собрала полный комплект медалей в индивидуальных гонках, а в сезоне 2017-2018 в борьбе за Малый хрустальный глобус всего на 5 очков отстала от Надежды Скардино.

Права на ошибку на стрельбище у Джимы не будет – Юлии обязательно нужно закрывать все 20 мишеней, иначе о медали можно будет забыть.

- Одиночная смешанная эстафета (20 февраля)

В текущем сезоне в двух гонках этой дисциплины Украина неизменно до последнего боролась за медали, и это при этом, что в Эстерсунде Анастасия Меркушина на стойке привезла три круга штрафа, а в Поклюке «застрелилась» на лежке.

На бумаге дуэт Меркушина-Пидручный выглядит очень перспективно. К тому же не нужно забывать, что гранды мирового биатлона в лице Франции и Норвегии по тактическим соображениям вряд ли выставят на гонку свои сильнейшие связки. Этим обязательно нужно воспользоваться.

- Женская эстафета (22 февраля)

После лишь девятого места в Эстерсунде с Дарьей Блашко на финишном этапе Украина в эстафетах больше не выпадала из топ-6, а лучший результат сезона квартет олимпийских чемпионок оформил в Хохфильцене, заняв четвертое место при 5-секундном отставании от Швейцарии.

Гегемония Норвегии с неудержимыми Тириль Экхофф и Марте Олсбю Ройселанд сейчас не подвергается никаким сомнениям, а дальше все не так однозначно. Украине вполне по силам вклиниться в борьбу с Францией, Швецией, Швейцарией и Германией за призовое место. Верим в надежную стрельбу и фирменный финальный рывок от Елены Пидгрушной.