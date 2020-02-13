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Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ в Антхольце, Украина – пятая

Биатлон
(1 голосов)

А медаль была так близка…

Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ в Антхольце, Украина – пятая
Новина українською

На первом этапе Анастасия Меркушина прервала свою серию со штрафными кругами, но снова не впечатлила ходом на лыжне. С идеальной стрельбой украинка после стойки проигрывала только Лизе Виттоцци (Италия), однако на передаче эстафеты оказалась лишь 7-й с 15-секундным отставанием от Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия).

Юлия Джима на втором этапе использовала два дополнительных патрона на стойке. На финальном круге киевлянка отыграла одну позицию и передала эстафету пятой с 39-секундным отставанием от сборной Норвегии, которая на экваторе гонки на 10 секунд опережала квартеты из Чехии и Италии.

На третьем этапе Артем Прима дважды промахнулся на стойке и упустил шанс подтянуть команду к топ-3. Свой отрезок эстафеты Прима после отличного финишного круга завершил пятым с 34-секундным отставанием от Норвегии и Италии. Третьей перед финальным этапом в 28 секундах от Украины неожиданно шла Чехия.

Дмитрий Пидручный перед финальной стрельбой практически настиг чеха Крчмара. Увы, но в самый ответственный момент рука у Пидручного дрогнула – круг штрафа и окончательная потеря шансов на третье место.

А золото в первой гонке чемпионата мира в Антхольце прогнозируемо ушло к Норвегии. Йоханнес Бё на стойке переиграл Доминика Виндиша и без проблем добил итальянца на финальном круге.

Чемпионат мира в Антхольце. Результаты смешанной эстафеты:

1. Норвегия (0+7) 1:02:27,7

2. Италия (0+6) +15,6

3. Чехия (0+2) +30,8

4. Германия (1+10) +49,2

5. Украина (1+7) +56,1

6. Россия (0+8) +59,4

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В статье: Анастасия Меркушина Артем Прима Дмитрий Пидручный Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2019-2020 ЧМ-2020 по биатлону
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Комментарии (1)
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Pokeruga (Кропивницкий)
13.02.2020 в 17:14
если б не слабая последняя стрельба могли б легко за 3-е место побороться.
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