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Пидручный: Я попробовал рискнуть, но не получилось

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Биатлонист прокомментировал результаты эстафеты

Пидручный: Я попробовал рискнуть, но не получилось
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный объяснил, почему заработал штрафной круг на последней стрельбе смешанной эстафеты на чемпионате мира:

Дмитрий, первая гонка чемпионата мира – и сразу борьба за медаль. Чего не хватило на последней стрельбе?

Я пробовал рискнуть, понимая, что нужно отыграть те 20 секунд. Для этого пришлось второй круг уходить на максимуме, и при этом стрелять очень быстро и точно. По трассе удалось сократить дистанцию, а вот со стрельбой, к сожалению, выпал.

В чем причина, выпал из ритма?

Честно говоря, я сейчас не могу сказать, почему были эти промахи, но стрелялось трудно. Нужно проанализировать – посмотреть, где были промахи и почему так произошло. Прежде всего – это необходимость рисковать, ведь я не видел других вариантов, чтобы побороться за тройку. Соперники и позади, и впереди были очень сильны, и все по трассе мне подсказывали – рискуй. Я и рискнул – к сожалению, не получилось.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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Источник:
XSport.ua
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