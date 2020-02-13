Меркушина: В первом для меня старте все получилось хорошо

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина поделилась своими впечатлениями после успеха в смешанной эстафете Антхольца.

Настя, первая гонка чемпионата: какой она для тебя получилась, довольна ли ты стартом?

Конечно, довольна! Все получилось хорошо: я боролась на трассе, старалась улучшить позицию.

Удалось показать все, на что способна, разложить силы по дистанции?

Да, я старалась идти на максимуме. Может быть, не все получилось уж совсем супер, но для первой гонки - неплохо. Да, не получилось удержаться второй, как вышла с рубежа. Но получилось прийти в группе и, думаю, Юле тоже комфортней было в группе бежать. Надеюсь, с каждой следующей гонкой буду только добавлять.

В течение сезона неоднократно возникали проблемы со стрельбой. Как настраивалась сегодня?

Я старалась собраться, сконцентрироваться на рубеже, на тех моментах, которые мне удавались лучше всего. Ну и мы проделали очень большую работу над ошибками на сборе перед чемпионатом мира. И сейчас я нашла свой ритм. Надеюсь, смогу его сохранить.

До последнего была надежда на медаль. Не обидно немного, что не удалось взять бронзу?

Нет, абсолютно. Я считаю, то Дима – большой молодец, и сделал все абсолютно правильно. И лично я в аналогичной ситуации поступила бы так же. Теоретически можно было поберечься, прийти поспокойней, начать помедленней стрелять… Но и это не дает гарантий точной стрельбы. Возможно, и получилось бы получше. Ну и были бы мы четвертыми, а на чемпионате мира главное – медаль. Но Дима поставил на эту стрельбу все. И, судя по тому, что промахивались даже лидеры, если бы эта ставка сработала, то он мог бы и за победу бороться. Это очень смело и, я считаю, правильно, потому что таков современный биатлон – надо рисковать.

Как самочувствие? Нет ли проблем с акклиматизацией?

Нет, все отлично. Я, наконец, чувствую себя более здоровой, чем обычно и, думаю, все будет классно.