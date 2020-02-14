Тарье Бё – седьмой 10-кратный чемпион мира в истории биатлона

Накануне Тарье Бё вместе с младшим братом Йоханнесом, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд на чемпионате мира в Антхольце выиграл смешанную эстафету.

Это золото стало для норвежца 10-м на чемпионатах мира. Чаще медали высшей пробы брали только Оле-Эйнар Бьорндален (20), Магдалена Нойнер (12), Эмиль Хегле Свендсен (12), Александр Тихонов (11), Франк Люка (11) и Мартен Фуркад (11).

Бё-старший дважды выигрывал чемпионат мира в личных гонках (индивидуалка-2011 в Ханты-Мансийске и масс-старт-2013 в Нове Место). Остальные 8 золотых медалей 31-летний норвежец завоевал в эстафетах.

Всего в активе Тарье Бё 19 медалей с чемпионатов мира – 10 золотых, 1 серебряная и 8 бронзовых.