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Сборная Украины назвала состав на спринтерскую гонку чемпионата мира
Она состоится 15 февраля
15 февраля на чемпионате мира в Антхольце состоится женская спринтерская гонка. Пять лучших украинских биатлонистов примут в ней участие. Начало состоится в 15.45.
Состав сборной Украины на спринтерскую гонку:
9. Сергей Семенов;
25. Дмитрий Пидручный;
29. Артем Прима;
82. Антон Дудченко;
104. Богдан Цымбал.
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