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Сборная Украины назвала состав на спринтерскую гонку чемпионата мира

Биатлон
(5 голосов)

Она состоится 15 февраля

Сборная Украины назвала состав на спринтерскую гонку чемпионата мира
Новина українською

15 февраля на чемпионате мира в Антхольце состоится женская спринтерская гонка. Пять лучших украинских биатлонистов примут в ней участие. Начало состоится в 15.45.

Состав сборной Украины на спринтерскую гонку:

9. Сергей Семенов;

25. Дмитрий Пидручный;

29. Артем Прима;

82. Антон Дудченко;

104. Богдан Цымбал.

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В статье: Сергей Семенов Артем Прима Дмитрий Пидручный
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