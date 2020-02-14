Пидгрушная: Это чемпионат мира и четвертое-пятое место никому не нужно

Украинка Елена Пидгрушная, занявшая четвертое место в спринте чемпионата мира в итальянском Антхольц-Антерсельве, в эфире UA:Перший прокомментировала свое выступление.

"Это чемпионат мира и четвертое-пятое место никому не нужно. Хотелось медалей. Это был мой промах, знаю, где ошиблась. Немного его передержала. Идя на стойку, вспоминала вчерашнего Пидручного, думала, что нужно быстрее отстреляться, но начав стрельбу решила, что нужно быть аккуратнее, не хотелось бежать дополнительные метры. Меня вели по информации всю дистанцию и на финише я поняла, что добилась поставленной цели.

Это будет сложный чемпионат мира. Это видно по промахам. Не помню, когда последний раз было столько промахов на турнире такого уровня. Хотя, на пристрелке была хорошая погода, но потом поднялся ветер и тень на мишенях начала меняться и горы, и ноги, и дыхание".