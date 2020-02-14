Валентина Семеренко пожаловалась на гололед в спринте

34-летняя биатлонистка сборной Украины Валя Семеренко прокомментировала 36 место в спринте на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

– Сегодня была очень тяжёлая гонка для всех. Потому что и ветер, и, наверное, лёд на трассе… Расскажи, пожалуйста, как было на самом деле?

– Сама трасса, конечно, в идеальном состоянии – ее подготовка. Но снег нас вообще не порадовал, потому что такой гололед, что нужно не лыжи брать, а коньки. И действительно, высота даёт о себе знать, плюс по льду ощущаешь скованно себя.

– Сложнее было по трассе со льдом справиться, или с ветром на рубеже?

– Пока были ещё силы держаться на этом льду, пока ноги ещё были устойчивы, было нормально. Пошла на второй круг - было уже немножко хуже. Пришла на стойку и когда уже стала - просто «водит», и ты уже ничего не можешь сделать с собой… И, естественно, обидные промахи такие…

– То есть они именно из-за того, что потеряла немножко устойчивость?

– Да, плюс и высота. Нужно было всё равно здесь или контрольную, или старт какой-то проводить, чтобы сегодня уже было больше на нормальную гонку похоже.

– Как ты смотришь на свои перспективы в преследовании с учетом этого результата?

– Хорошие всегда. (Улыбается)

– Вообще тут всё нормально, в частности по акклиматизации?

– Мы здесь уже проводили сборы, точно так же бегали контрольные. Тяжело первый день, на второй уже было легче. Так что дальше должно быть намного легче.

– Конечно, никогда не хочется загадывать наперёд, но всё же есть какая-то своя цель на этом чемпионате?

– Озвучивать я не буду её, конечно. Все спортсмены достойны высоких результатов, и в том числе и мы.