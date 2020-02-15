Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужской спринт в Антхольце. Как это было

UA-Футбол представляет текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце. Первый биатлонист отправится на 10-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами в 15:45 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями спринта при участии Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Сергея Семенова, Антона Дудченко и Богдана Цымбала вы можете вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальной информации о событиях гонки вам нужно периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

На UA-Футбол вы всегда можете ознакомиться со свежими новостями из мира биатлона. Также у нас доступен полный календарь гонок сезона и общий зачет Кубка мира у мужчин и женщин.

Стартовые позиции украинцев:

9. Сергей Семенов

25. Дмитрий Пидручный

29. Артем Прима

82. Антон Дудченко

104. Богдан Цымбал

Полный старт-лист спринта

Онлайн

- Наш онлайн подходит к завершению. Встретимся завтра на гонках преследования. Любите биатлон!

Результаты гонки:

1. Александр Логинов (Россия, 0+0) 22:48,1

2. Кантен Фийон Майе (Франция, 1+0) +6,5

3. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) +19,5

...

10. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +56,4

25. Артем Прима (Украина, 1+0) +1:26,4

42. Сергей Семенов (Украина, 1+1) +2:00,4

60. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:39,5

67. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:49,1

- Давайте подводить итоги гонки. Сенсационным чемпионом мира стал россиянин Александр Логинов, а компанию на подиуме ему составили французы Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад. Йоханнес Бё только 5-й.

- Цымбал показал 67-й результат. Увы, пасьют пройдет без участия Богдана.

- Цымбал на стойке ушел на круг штрафа. Богдан идет на 57-м месте (+1:49.0).

- Дудченко финишировал на 53-м месте (+2:39.5). Шанс на попадание в преследование еще есть.

- Еще один дебютант сборной Украины Богдан Цымбал на лежке закрыл все мишени – 46-е место (+38,7).

- Дудченко на стойке ушел на круг штрафа. Антон только 47-й (+1:42.2)

- Антон Дудченко дебютировал на чемпионате мира с идеальной стрельбы лежа. Украинец идет 29-м (+32.3).

- А у нас смена промежуточного лидера. Александр Логинов с идеальной стрельбой на 6,5 секунды превзошел график Фийона Майе.

- Прима на финише 14-й. Достойный результат после промаха на лежке.

- Пидручный финишировал 6-м (+49,9). Последний круг дался Дмитрию очень непросто.

- Фуркад проиграл Фийону Майе, но обошел Йоханнеса Бё. А Тарье Бё финишировал третьим, вырвав промежуточное третье место из рук брата.

- Эх…Пидручный последним выстрелом промахнулся на стойке. А медаль была близка.

- Фийон Майе разгромил Йоханнеса Бё на финальном круге. Вот это да. Француз близок к золоту спринта.

- Фуркад – 5 из 5 на стойке! Француз идет третьим с отставанием от Фийона Майе в 5 секунд.

- Прима ушел на круг штрафа на лежке, а у Семенова один промах на стойке.

- Пидручный великолепен! Дмитрий после идеальной работы на лежке ушел вторым в 1,3 секунды от Бё-старшего.

- Тарье Бё перехватывает лидерство! С точной лежкой норвежец на 1,4 секунды перебил график Фуркада.

- Йоханнес Бё ответил безупречной стрельбой в положении стоя. Похоже, имена двух призеров спринта мы уже знаем.

- Мартен Фуркад разбил все мишени на лежке. Француз первый с 5-секундным отрывом от Бё-младшего.

- Семенов на лежке не закрыл одну мишень. У Сергея 6-й график (+27,5).

- Йоханнес Бё однажды промахнулся на лежке. Это шанс для Мартена Фуркада, который только что отправился на дистанцию.

- Сергей Семенов под №9 уже отправился на дистанцию.

- Гонка стартовала! Спринт открывает хозяин трассы Лукас Хофер.

- Накануне спринт в Антхольце пробежали девушки. Чемпионкой мира стала норвежка Марта Олсбю-Ройселанд, а Елене Пидгрушной не хватило нескольких секунд до третьего места. Все подробности гонки – в нашем отчете.

UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона на мужском спринте на чемпионате мира в Антхольце. Гонка начнется в 15:45 по Киеву. Не забывайте периодически обновлять страницу.