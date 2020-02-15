Мужскую сборную России лишили золота эстафетной гонки в Сочи

Мужскую сборную России по биатлону лишили золотой медали Олимпийских игр 2014 (Сочи) в эстафетной гонке. Об этом сообщает российский ТАСС.

Как отмечает информагентство, в допинг-пробе Евгения Устюгова были найдены остатки запрещенного препарата оксандролон (анаболический стероид). Таким образом, все его результаты с 27 августа 2013 по окончании сезона 13/14 будут аннулированы.

Отметим, что по итогам всей Олимпиады 2014 сборная России с первой ступеньки медального зачете переместится на вторую, пропустив перед собой Норвегию.

Отметим, что это не первый случай дисквалификации российских биатлонистов. Ранее за употребление запрещенных препаратов были отстранены Светлана Слепцова, Александр Черышев, Александр Печенкин. Также обвинения поступали и в адрес сегодняшнего лидера российской команды Александра Логинова.