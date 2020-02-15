  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Главный тренер сборной: По функциональной подготовке Елена показала, что вопросов нет
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер сборной: По функциональной подготовке Елена показала, что вопросов нет

Биатлон
(1 голосов)

Комментарий наставника сборной

Главный тренер сборной: По функциональной подготовке Елена показала, что вопросов нет
UA-Футбол
Новина українською

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников прокомментировал итоги спринтерской гонки на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:

"Результаты говорят сами за себя. Гонка была очень интересной. Все же горы дают свою нагрузку. И со стрельбой были определенные проблемы. Большое количество хороших спортсменок "застрелились". У нас Юлия Джима не справилась со стрельбой, хотя ходом имела хороший результат. У Елены Пидгрушной - этот досадный промах. По функциональной готовности она показала, что никаких вопросов быть не может. Не зря не претендовала на смешанную эстафету, а целенаправленно готовилась к спринту. Сегодня у Елены все получилось".

О Вите Семеренко

"Учитывая последний участок трассы, за которую я отвечал, у Виты были проблемы с надкостницей. По трассе сегодня был "глянец". Видимо, это и стало причиной того, что она начала проигрывать".

О гонке преследования

"Столько скептицизма было во время сезона, а это трудно. Будем держать кулаки. Девушки сами себя настраивают. Они доказывают, прежде всего, себе, что они могут бороться за высокие места".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону Елена Пидгрушна Валерий Лесников Чемпионат мира по биалону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...