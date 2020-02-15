Главный тренер сборной: По функциональной подготовке Елена показала, что вопросов нет

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников прокомментировал итоги спринтерской гонки на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:

"Результаты говорят сами за себя. Гонка была очень интересной. Все же горы дают свою нагрузку. И со стрельбой были определенные проблемы. Большое количество хороших спортсменок "застрелились". У нас Юлия Джима не справилась со стрельбой, хотя ходом имела хороший результат. У Елены Пидгрушной - этот досадный промах. По функциональной готовности она показала, что никаких вопросов быть не может. Не зря не претендовала на смешанную эстафету, а целенаправленно готовилась к спринту. Сегодня у Елены все получилось".

О Вите Семеренко

"Учитывая последний участок трассы, за которую я отвечал, у Виты были проблемы с надкостницей. По трассе сегодня был "глянец". Видимо, это и стало причиной того, что она начала проигрывать".

О гонке преследования

"Столько скептицизма было во время сезона, а это трудно. Будем держать кулаки. Девушки сами себя настраивают. Они доказывают, прежде всего, себе, что они могут бороться за высокие места".