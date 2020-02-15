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Юрай Санитра После эстафеты трудно было уснуть не только мне, но и Дмитрию

Биатлон
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Комментарий наставника сборной

Юрай Санитра После эстафеты трудно было уснуть не только мне, но и Дмитрию
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра поделился мыслями по поводу результата смешанной эстафеты на чемпионате мира в итальянском Антохольце и рассказал про ожидания от спринтерской гонки. Его слова цитирует XSport:

"После эстафеты трудно было уснуть не только мне, но и Димону. Но впереди новый день и готовимся к спринту. В женском спринте лучше бежалось тем, кто находился в третьей группе. Нужно психологически настроиться на стрельбу. Если условия будут похожи на те, что были у девушек, то хороший результат будет у того, кто будет хорошо стрелять.

Медаль никогда нельзя планировать. Надо все сделать для того, чтобы она была. Посмотрим на результаты по финишу" - сказал тренер.

Напомним, что в женской спринтерской гонке Елена Пидгрушная заняла 4 место.

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В статье: Юрай Санитра Чемпионат мира по биалону
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