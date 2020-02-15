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Чемпионат мира. Россиянин Логинов побеждает в спринте, Пидручный в ТОП 10
Досадный промах лишил Дмитрия мест повыше
Сегодня, 15 февраля в рамках Чемпионата мира по биатлону 2020 в итальянском Антхольце состоялась спринтерская гонка у мужчин.
Победу одержал россиянин Александр Логинов, который с чистой стрельбой и невероятной скоростью переиграл всех оппонентов, вторым стал француз Кентен Фийон-Майе, тройку замкнул еще один француз Мартен Фуркад.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который лежку отработал на отлично, стойку также стрелял хорошо, но промазал последним выстрелом. В итоге при хорошем ходе на первых двух кругах и слабом третьем он сумел финишировать на 10 позиции.
Артем Прима скоростью хода не отличился по всей дистанции, допустил 1 промах на лежке и финишировал 25-м. Сергей Семенов имел в своем пассиве два маха, что в сегодняшних кондициях позволило ему занять 42 место.
Наша молодежь Антон Дудченко и Богдан Цымбал ожидаемо слабо провели гонку и заняли 60 и 67 места соответственно.
Чемпионат мира. Антхольц
Спринт
Мужчины
1. Александр Логинов (0 + 0)
2. Кентен Фийон-Майе (1 + 0) (+ 6,5с.)
3. Мартен Фуркад (0 + 0) (+ 19,5с.)
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10. Дмитрий Пидручный (0 + 1) (+ 56,4с.)
25. Артем Прима (1 + 0) (+ 1.26,4с.)
42. Сергей Семенов (1 + 1) (+ 2.00,4с.)
60. Антон Дудченко (0 + 1) (+2.39,5с.)
67. Богдан Цымбал (0 + 1) (+2.49,1.)