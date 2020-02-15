Чемпионат мира. Россиянин Логинов побеждает в спринте, Пидручный в ТОП 10

Сегодня, 15 февраля в рамках Чемпионата мира по биатлону 2020 в итальянском Антхольце состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Победу одержал россиянин Александр Логинов, который с чистой стрельбой и невероятной скоростью переиграл всех оппонентов, вторым стал француз Кентен Фийон-Майе, тройку замкнул еще один француз Мартен Фуркад.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который лежку отработал на отлично, стойку также стрелял хорошо, но промазал последним выстрелом. В итоге при хорошем ходе на первых двух кругах и слабом третьем он сумел финишировать на 10 позиции.

Артем Прима скоростью хода не отличился по всей дистанции, допустил 1 промах на лежке и финишировал 25-м. Сергей Семенов имел в своем пассиве два маха, что в сегодняшних кондициях позволило ему занять 42 место.

Наша молодежь Антон Дудченко и Богдан Цымбал ожидаемо слабо провели гонку и заняли 60 и 67 места соответственно.

Чемпионат мира. Антхольц

Спринт

Мужчины

1. Александр Логинов (0 + 0)

2. Кентен Фийон-Майе (1 + 0) (+ 6,5с.)

3. Мартен Фуркад (0 + 0) (+ 19,5с.)

.

.

10. Дмитрий Пидручный (0 + 1) (+ 56,4с.)

25. Артем Прима (1 + 0) (+ 1.26,4с.)

42. Сергей Семенов (1 + 1) (+ 2.00,4с.)

60. Антон Дудченко (0 + 1) (+2.39,5с.)

67. Богдан Цымбал (0 + 1) (+2.49,1.)