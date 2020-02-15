Дмитрий Пидручный: Последний выстрел, безусловно, надо было попадать

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал итоги спринтерской гонки на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Его слова цитирует UA:Перший:

"Последний выстрел, безусловно, надо было попадать. Немного, на долю секунды поспешил, не знаю почему, как то отключился и, может, уже побежал на трассу. Жаль, что так получилось.

По падению - все так быстро произошло, что я даже не понял, что было и почему упал - или зацепился за что-то, или палку между ног вставил. Посмотрю видеоповтор и пойму. Я был настолько сосредоточен и думал, как быстрее нужно одевать палки и бежать с огневого, как тут раз! Лежу на снегу.

Конечно, то, что родные приехали - добавляет мотивации, есть дополнительная поддержка по трассе, было слышно как они кричали вместе с другими болельщиками. Иностранные болельщики также уже узнают нас и с акцентом подкрикивают: "Дмитрий! Дмитрий!"- это радует!" - сказал Дима.