  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Владимир Брынзак: У Меркушиной и Пидручного есть шансы в одиночной смешанной эстафете
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Брынзак: У Меркушиной и Пидручного есть шансы в одиночной смешанной эстафете

Биатлон
(1 голосов)

Комментарий президента федерации

Владимир Брынзак: У Меркушиной и Пидручного есть шансы в одиночной смешанной эстафете
UA-Футбол
Новина українською

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал перспективы Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Его слова цитирует Biathlon News:

- Уместно ли Меркушиной бежать индивидуальную гонку перед одиночной смешанной эстафетой?

- Они говорят, что да. Но мы договорились, что если у нее не пойдет хоть один выстрел, если она уже пойдет пешком - нужно сохранить потенциал на 20-е число. Поэтому пусть попробует, если пойдет стрельба. Если нет - будет беречь силы.

А 20-го здесь очень легкий круг и все будет решать стрельба, и сколько времени спортсмены будут тратить на огневом рубеже. Там у нее есть шансы с Димой, - сказал Брынзак.

Напомним, что Дмитрий Пидручный вошел в ТОП 10 в спринтерской гонке, а Елена Пидгрушная стала четвертой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анастасия Меркушина Владимир Брынзак Дмитрий Пидручный Чемпионат мира по биалону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...