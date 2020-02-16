Владимир Брынзак: У Меркушиной и Пидручного есть шансы в одиночной смешанной эстафете

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал перспективы Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Его слова цитирует Biathlon News:

- Уместно ли Меркушиной бежать индивидуальную гонку перед одиночной смешанной эстафетой?

- Они говорят, что да. Но мы договорились, что если у нее не пойдет хоть один выстрел, если она уже пойдет пешком - нужно сохранить потенциал на 20-е число. Поэтому пусть попробует, если пойдет стрельба. Если нет - будет беречь силы.

А 20-го здесь очень легкий круг и все будет решать стрельба, и сколько времени спортсмены будут тратить на огневом рубеже. Там у нее есть шансы с Димой, - сказал Брынзак.

Напомним, что Дмитрий Пидручный вошел в ТОП 10 в спринтерской гонке, а Елена Пидгрушная стала четвертой.