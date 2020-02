Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Женское преследование в Антхольце. LIVE

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце. Чемпионка спринта норвежка Марте Олсбю Ройселанд уйдет на дистанцию в 14:00 по киевскому времени.

За всеми событиями пасьюта при участии Елены Пидгрушной, сестер Семеренко и Юлии Джимы вы можете следить вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальной информации о событиях гонки вам нужно периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинок в гонке преследования:

4. Елена Пидгрушная +0:26

11. Вита Семеренко +0:46

22. Юлия Джима +1:05

36. Валя Семеренко +1:31

Полный старт-лист пасьюта

Онлайн

13:45. Последнюю медаль Украине в преследовании чемпионата мира в 2013 году в Нове Место принесла Пидгрушная – в той гонке Елена с первой стартовой позиции опустилась на третью.

Второй лучший результат за последние годы также принадлежит Пидгрушной – пятое место в 2016 году в Холменколлене.

13:38. Марте Олсбю-Ройселанд попробует стать первой биатлонисткой с 2015 года с победами на чемпионате мира и в спринте, и в преследовании. Сегодня норвежка будет ориентироваться на бывшего лидера сборной Франции Мари Дорен-Абер.

Marte Olsbu Roeiseland is going for her third gold medal in a row after the mixed relay and the women sprint. Can she do it in the #antholz2020 women pursuit? Tune in to find out live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/zzZhgLyEc0