Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужское преследование в Антхольце. LIVE

На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужской гонки преследования в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце. 60 биатлонистов во главе с победителем вчерашнего спринта Александром Логиновым гонку в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами начнут в 16:15 по Киеву.

За всеми событиями преследования на чемпионате мира с украинцами Дмитрием Пидручным, Артемом Примой, Сергеем Семеновым и Антоном Дудченко вы можете следить вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальной информации о гонке вам нужно периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

10. Дмитрий Пидручный +0:56

25. Артем Прима +1:26

42. Сергей Семенов +2:00

60. Антон Дудченко +2:40

Полный старт-лист гонки преследования

Онлайн

16:15. Гонка стартовала!

Александр Логинов первым отправился на дистанцию 12,5 км с четырьмя стрельбами.

16:05. Мартен Фуркад в случае победы в сегодняшней гонке станет первым пятикратным чемпионом мира в пасьютах. Сейчас француз делит лидерство с легендарным Оле-Эйнаром Бьорндаленом.

Martin Fourcade has won the men pursuit world title 4 times already! He would love to make it 5 here in #antholz2020. He starts third, 20 seconds behind the leader. Follow his progress live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/xatBEZgR2Y — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020

15:55. Год назад преследование чемпионата мира стало местом триумфа Украины. Дмитрий Пидручный после четвертого места в спринте выдал невероятную гонку и стал первым украинцем с золотой медалью чемпионата мира. Сегодня Пидручному придется совершать прорыв с 10-го места.

Dmytro Pidruchnyi was the surprise winner of the pursuit in Oestersund 2019. He starts from 10th in #antholz2020. Could he do it again? Watch all the action live with us on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/tycMJjVOsu — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020

15:45. В субботу спринт сенсационно выиграл Александр Логинов. Россиянин со скандальной репутацией идеально отработал обе стрельбы и обошел весь цвет мирового биатлона – Кантена Фийона Майе, Мартена Фуркада и братьев Бё. Погоня за лидером обещает быть очень зрелищной.

It was gold in the sprint for Alexander Loginov. Can he do the double in the #antholz2020 men pursuit? Watch the race live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/d1l4TC83Kr — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020

15:15. Добрый день! UA-Футбол приглашает на мужское преследование на чемпионате мира в Антхольце. Гонка стартует ровно через час – в 16:15 по Киеву.