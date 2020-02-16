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Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужское преследование в Антхольце. LIVE

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужское преследование в Антхольце. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужской гонки преследования в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце. 60 биатлонистов во главе с победителем вчерашнего спринта Александром Логиновым гонку в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами начнут в 16:15 по Киеву.

За всеми событиями преследования на чемпионате мира с украинцами Дмитрием Пидручным, Артемом Примой, Сергеем Семеновым и Антоном Дудченко вы можете следить вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальной информации о гонке вам нужно периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

На UA-Футбол вы всегда можете ознакомиться со свежими новостями из мира биатлона. Также у нас доступен полный календарь гонок сезона и общий зачет Кубка мира у мужчин и женщин.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

10. Дмитрий Пидручный +0:56

25. Артем Прима +1:26

42. Сергей Семенов +2:00

60. Антон Дудченко +2:40

Полный старт-лист гонки преследования

Онлайн

16:15. Гонка стартовала!

Александр Логинов первым отправился на дистанцию 12,5 км с четырьмя стрельбами.

16:05. Мартен Фуркад в случае победы в сегодняшней гонке станет первым пятикратным чемпионом мира в пасьютах. Сейчас француз делит лидерство с легендарным Оле-Эйнаром Бьорндаленом.

15:55. Год назад преследование чемпионата мира стало местом триумфа Украины. Дмитрий Пидручный после четвертого места в спринте выдал невероятную гонку и стал первым украинцем с золотой медалью чемпионата мира. Сегодня Пидручному придется совершать прорыв с 10-го места.

15:45. В субботу спринт сенсационно выиграл Александр Логинов. Россиянин со скандальной репутацией идеально отработал обе стрельбы и обошел весь цвет мирового биатлона – Кантена Фийона Майе, Мартена Фуркада и братьев Бё. Погоня за лидером обещает быть очень зрелищной.

15:15. Добрый день! UA-Футбол приглашает на мужское преследование на чемпионате мира в Антхольце. Гонка стартует ровно через час – в 16:15 по Киеву.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020 ЧМ-2020 по биатлону
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