Сьюзан Данкли: В подготовке я использую армейские методики и мне это нравится

Американская биатлонистка, серебряный призер спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце Сьюзан Данкли рассказала о своем отношении к допингу и об особенностях своей подготовки. Ее слова цитирует Матч ТВ:

- Вы всегда резко высказывались о допинге. Как думаете, в биатлоне с ним покончено?

- Не уверена. Нет, я так не думаю. Не говорю о чем-то конкретном, просто интуиция подсказывает.

- Позиция IBU в этом вопросе вас устраивает?

- В этом руководстве? Да. О предыдущем я бы так не сказала. Теперь же есть надежда, что в будущем допинг в биатлоне окончательно себя изживет.

- Вы действительно используете в подготовке армейские методики?

- Это так. И мне нравится. Столкнулась с ними в университете в Колорадо, там полно диких лесов, комаров и вот этого всего. Пару лет училась в военных выносливости и привыканию к таким условиям. А еще соккеру. Правда, уже не у военных. Просто этот футбол достаточно популярный в Колорадо, и я всегда была не прочь в него сыграть, - рассказала Данкли.

Напомним, что сегодня в 14:00 и 16:00 состоятся женская и мужская гонки преследования.