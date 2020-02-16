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Антхольц. Вирер побеждает в гонке преследования, две украинки - в ТОП 20
Состоялась гонка преследования
Сегодня, 16 февраля в итальянском Антхольце в рамках Чемпионата мира 2020 состоялась женская гонка преследования.
Победу одержала представительница Италии Доротея Вирер, серебро у немки Дениз Херман, бронзовая награда у норвежки Марте Олсбю.
Что касается украинок, то выше среди наших расположилась Елена Пидгрушная, которая с 4 промахами и средней скоростью стала 13-ой. Юлия Джима до последнего имела шансы побороться за ТОП 5, но три промаха на последнем рубеже отбросили ее на девятнадцатом место. Сестры Вита и Валя Семеренко провели эту гонку медленно и со многими промахами, и в итоге финишировали на 39 и 43 позициях соответственно.
Чемпионат мира. Антхольц
Гонка преследования
Женщины
1. Доротея Вирер (0 + 0 + 0 + 1)
2. Дениз Херман (1 + 1 + 0 + 1) (+ 9,5с.)
3. Марте Олсбю (1 + 0 + 0 + 2) (+ 13,8с.)
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13. Елена Пидгрушная (2 + 0 + 1 + 1) (+ 1.28,5с.)
19. Юлия Джима (1 + 0 + 0 + 3) (+ 1.41,9с.)
39. Вита Семеренко (0 + 1 + 2 + 2) (+ 2.53,4с.)
43. Валя Семеренко (0 + 1 + 2 + 1) (+ 3.11,0с.)
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