Антхольц. Жаклен сенсационно побеждает в гонке преследования, украинцы от призов очень далеко

Сегодня, 16 февраля в итальянском Антхольце в рамках Чемпионата мира 2020 состоялась мужская гонка преследования.

Победу одержал француз Эмильен Жаклен, вторым стал норвежец Йоханнес Бё, бронзовая награда у россиянина Александра Логинова.

Что касается украинцев, то выше среди наших расположился Артем Прима, который с тремя промахами стал 24-м. Дмитрий Пидручный не сумел защитить титул чемпиона мира, гонка у него сразу не задалась. Пять промахов и слабоватая для него скорость позволили нашему капитану занять лишь 30 место. Сергей Семенов и Антон Дудченко слабо провели гонку и заняли 41 и 60 места соответственно.

Антхольц. Чемпионат мира

Гонка преследования

Мужчины

1. Эмильен Жаклен (0 + 0 + 0 + 0)

2. Йоханнес Бё (1 + 1 + 0 + 0) (+ 0,4с.)

3. Александр Логинов (0 + 0 + 0 + 1) (+ 23,9с.)

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24. Артем Прима (0 + 1 + 1 + 1) (+ 2.58,7с.)

30. Дмитрий Пидручный (2 + 0 + 2 + 1) (+ 3.22,6с.)

41. Сергей Семенов (1 + 1 + 1 + 1) (+ 3.55,4с.)

60. Антон Дудченко (1 + 1 + 0 + 2) (+ 6.26,7с.)