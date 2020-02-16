Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антхольц. Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку, проблемы со спиной вернулись
Украинец готовиться к эстафете
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку в рамках Чемпионата мира 2020 в Антхольце. Соответствующее заявление сделал тренер нашей команды Юрай Санитра.
Отметим, что после гонки преследования в интервью UA-Перший сам Дмитрий отметил, что к нему вернулись проблемы со спиной. Так, наш капитан рассказал, что высокогорья очень негативно сказалось на его давней проблеме и в сегодняшней гонке бежать ему было очень трудно.
Таким образом, можем предположить, что Пидручный будет готовиться к одиночной смешанной эстафете, где скорее всего выступит вместе с Анастасией Меркушиной.
Результаты мужской гонки преследования здесь.
Результаты женской гонки преследования здесь.