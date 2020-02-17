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Основа сборной Украины выступит на чемпионате Европы

Биатлон
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У биатлонистов очень насыщенный график.

Основа сборной Украины выступит на чемпионате Европы
Новина українською

Тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра подтвердил, что на чемпионате Европы в Раубичах (4-7 марта) планируется участие основного состава, включая чемпиона мира-2019 в преследовании Дмитрия Пидручного.

"Если все будут здоровы, не планируем менять никого. 6 спортсменов с чемпионата мира будут стартовать", - сказал Санитра в комментарии для YouTube-канала Biathlon News.

На чемпионате мира в Антхольце Украину представляют Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Сергей Семенов и Богдан Цымбал. Руслан Ткаленко находится в заявке команды в статусе запасного.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце украинцы не попали в топ-20.

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В статье: биатлон сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный
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