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Сборная Украины объявила состав на индивидуальную гонку

Биатлон
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В нем нет Пидгрушной

Сборная Украины объявила состав на индивидуальную гонку
Новина українською

18-го февраля на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка.

В составе сборной Украины побегут: Валя Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина.

Опытная биатлонистка Елена Пидгрушная, не будет участвовать в гонке и прибережет свои силы для классической эстафеты.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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