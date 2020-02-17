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Сборная Украины объявила состав на индивидуальную гонку
В нем нет Пидгрушной
18-го февраля на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка.
В составе сборной Украины побегут: Валя Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина.
Опытная биатлонистка Елена Пидгрушная, не будет участвовать в гонке и прибережет свои силы для классической эстафеты.
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