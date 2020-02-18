Женская индивидуальная гонка. Чемпионат мира. Онлайн текстовая трансляция из Антхольца

- Что касается поточного сезона, то лидером зачета индивидуальной гонки на данный момент является Жустин Бреза (90 очко). На четвертой позиции расположилась украинка Юлия Джима (81 очко), которая в первой гонке сезона стала второй, и еще раз 14-ой. Отметим, что эта индивидуалка - последняя в сезоне 2019/2020 и именно по итогам сегодняшней гонки определится обладательница Малого хрустального глобуса.
- Напомним Вам призеров Чемпионата мира 2019 в этой дисциплине. Итак, золото в шведском Эстерсунде взяла местная спортсменка Ханна Эберг, серебро у итальянки Лизы Витоццы, а бронза у представительницы Франции Жустин Бреза.
- Вашему вниманию стартовый состав сборной Украины на эту гонку:
6. Валя Семеренко
38. Вита Семеренко
76. Юлия Джима
93. Анастасия Меркушина