  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Женская индивидуальная гонка. Чемпионат мира. Онлайн текстовая трансляция из Антхольца
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская индивидуальная гонка. Чемпионат мира. Онлайн текстовая трансляция из Антхольца

Биатлон
(1 голосов)

Биатлон онлайн смотреть Чемпионат мира

Женская индивидуальная гонка. Чемпионат мира. Онлайн текстовая трансляция из Антхольца
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Здравствуйте, уважаемые болельщики биатлона. Вашему вниманию текстовая трансляция женской индивидуальной гонки на Чемпионате мира по биатлону 2020 в итальянском Антхольце. Биатлонистки выйдут на старт в 15:15 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями на трассе вы можете вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Посты автоматически не добавляются , Вам необходимо обновлять страницу.

Вы можете наблюдать последние новости из мира биатлона (здесь), следить за изменениями в Общем зачете Кубка мира, а также ознакомиться с полным календарем Кубка мира 2019/2020.

ОНЛАЙН:

- Что касается поточного сезона, то лидером зачета индивидуальной гонки на данный момент является Жустин Бреза (90 очко). На четвертой позиции расположилась украинка Юлия Джима (81 очко), которая в первой гонке сезона стала второй, и еще раз 14-ой. Отметим, что эта индивидуалка - последняя в сезоне 2019/2020 и именно по итогам сегодняшней гонки определится обладательница Малого хрустального глобуса.

- Напомним Вам призеров Чемпионата мира 2019 в этой дисциплине. Итак, золото в шведском Эстерсунде взяла местная спортсменка Ханна Эберг, серебро у итальянки Лизы Витоццы, а бронза у представительницы Франции Жустин Бреза.

- Вашему вниманию стартовый состав сборной Украины на эту гонку:

6. Валя Семеренко

38. Вита Семеренко

76. Юлия Джима

93. Анастасия Меркушина

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина биатлон Юлия Джима Кубок мира по биатлону биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020 Чемпионат мира по биалону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...