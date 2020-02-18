Женская индивидуальная гонка. Чемпионат мира. Онлайн текстовая трансляция из Антхольца

Здравствуйте, уважаемые болельщики биатлона. Вашему вниманию текстовая трансляция женской индивидуальной гонки на Чемпионате мира по биатлону 2020 в итальянском Антхольце. Биатлонистки выйдут на старт в 15:15 по киевскому времени.

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