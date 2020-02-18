Вирер задумалась о завершении карьеры

Действующая обладательница Большого хрустального глобуса не исключила, что сезон 2019-2020 станет финальным в ее карьере.

"Завершение карьеры? Я не могу ответить на этот вопрос. Сейчас я сконцентрирована на оставшихся гонках чемпионата мира. Приму решение в конце сезона", - приводит слова Вирер Ski-Nordique.

На прошлой неделе Вирер на домашнем чемпионате мира в Антхольце выиграла гонку преследования, стартовав на 7-м месте.

В общем зачете Кубка мира 29-летняя Доротея Вирер на 60 очков опережает норвежку Тириль Экхофф.