Вирер – чемпионка мира в индивидуальной гонке, Меркушина – 11-я

С двумя штрафными минутами Доротея Вирер на экваторе индивидуальной гонки шла лишь на 17-м промежуточном месте с почти минутным отставанием от топ-3. Лидер Кубка мира больше промахов не допускала, а осечки конкуренток позволили ей убежать на финальный круг на первом месте с минимальным отрывом от Ванессы Хинц. Концовку 15-километровой гонки Вирер прошла в одни ноги с Хинц и стала трехкратной чемпионкой мира.

Вместе с Вирер и Хинц на подиум поднялась чемпионка спринта и обладательница бронзы в преследовании Марте Олсбю-Ройселанд. В борьбе за медаль норвежка обошла олимпийскую чемпионку в индивидуальной гонке Ханну Эберг. Для Эберг компенсацией за четвертое место стал Малый хрустальный глобус в зачете индивидуалок.

Украина снова осталась без медалей, а ведь шанс был. Анастасия Меркушина на финальной стрельбе промахнулась последним выстрелом и упустила мизерную возможность заочно побороться с Олсбю-Ройселанд за бронзу. Меркушина в седьмой раз в карьере попала в топ-15, причем шесть раз Анастасия делала это именно на чемпионатах мира.

Юлия Джима свою коронную дисциплину провалила – пять штрафных минут и место в четвертом десятке. Украинка в Кубке мира была четвертой в зачете индивидуальных гонок, а потому сегодня она потерпела двойную неудачу.

Сестры Семеренко на двоих не закрыли семь мишеней и также упустили последний шанс на попадание в масс-старт.

Чемпионат мира в Антхольце. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Доротея Вирер (Италия, 1+1+0+0) 43:07,7

2. Ванесса Хинц (Германия, 0+0+0+1) +2,2

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+1+0+1) +15,8

...

11. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+0+1) +1:35,1

29. Вита Семеренко (Украина, 2+0+1+0) +3:42,5

37. Юлия Джима (Украина, 0+1+2+2) +4:23,2

42. Валя Семеренко (Украина, 1+1+0+2) +4:42,0