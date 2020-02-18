Пидручный не попал в состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку ЧМ-2020

Стал известен состав мужской сборной Украины на индивидуальную гонку чемпионата мира-2020 в Антхольце.

Дмитрий Пидручный оказался вне четверки, который жаловался на проблемы со здоровьем. По сравнению с той гонкой его заменит Руслан Ткаленко.

Таким образом, команда выступит в следующем составе:

8. Сергей Семенов

17. Артем Прима

65. Руслан Ткаленко

90. Антон Дудченко

Мужская индивидуальная гонка ЧМ-2020 состоится 19 февраля, начиная с 15:15 по киевскому времени.