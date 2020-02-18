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Пидручный не попал в состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку ЧМ-2020

Биатлон
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Его заменит Ткаленко

Пидручный не попал в состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку ЧМ-2020
Новина українською

Стал известен состав мужской сборной Украины на индивидуальную гонку чемпионата мира-2020 в Антхольце.

Дмитрий Пидручный оказался вне четверки, который жаловался на проблемы со здоровьем. По сравнению с той гонкой его заменит Руслан Ткаленко.

Таким образом, команда выступит в следующем составе:

8. Сергей Семенов

17. Артем Прима

65. Руслан Ткаленко

90. Антон Дудченко

Мужская индивидуальная гонка ЧМ-2020 состоится 19 февраля, начиная с 15:15 по киевскому времени.

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В статье: сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный
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