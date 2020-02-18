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Пидручный не попал в состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку ЧМ-2020
Его заменит Ткаленко
Стал известен состав мужской сборной Украины на индивидуальную гонку чемпионата мира-2020 в Антхольце.
Дмитрий Пидручный оказался вне четверки, который жаловался на проблемы со здоровьем. По сравнению с той гонкой его заменит Руслан Ткаленко.
Таким образом, команда выступит в следующем составе:
8. Сергей Семенов
17. Артем Прима
65. Руслан Ткаленко
90. Антон Дудченко
Мужская индивидуальная гонка ЧМ-2020 состоится 19 февраля, начиная с 15:15 по киевскому времени.
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