  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Валентина Семеренко извинилась перед болельщиками за промахи в индивидуальной гонке
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валентина Семеренко извинилась перед болельщиками за промахи в индивидуальной гонке

Биатлон
(1 голосов)

Украинка очень расстроена такими результатами

Валентина Семеренко извинилась перед болельщиками за промахи в индивидуальной гонке
Новина українською

Во вторник, 18 февраля Валя Семеренко финишировала 42-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Украинская биатлонистка поделилась впечатлениями от гонки:

"Сложно что-то комментировать, я очень разочарована. Не ожидала такого результата. Нет стрельбы. Как пошел сбой в последние дни сбора в Ливиньо, так и не проходит. Это шок для меня.

Не ругайте нас сильно, мы стараемся, тоже не хотим этих промахов, всегда стараемся стрелять чисто. Мы расстраиваемся еще сильнее, чем вы. Извините, что не получается вас порадовать"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валентина Семеренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 1000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...