Валентина Семеренко извинилась перед болельщиками за промахи в индивидуальной гонке

Во вторник, 18 февраля Валя Семеренко финишировала 42-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Украинская биатлонистка поделилась впечатлениями от гонки:

"Сложно что-то комментировать, я очень разочарована. Не ожидала такого результата. Нет стрельбы. Как пошел сбой в последние дни сбора в Ливиньо, так и не проходит. Это шок для меня.

Не ругайте нас сильно, мы стараемся, тоже не хотим этих промахов, всегда стараемся стрелять чисто. Мы расстраиваемся еще сильнее, чем вы. Извините, что не получается вас порадовать"