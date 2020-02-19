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Пидгрушная единственной представит Украину в масс-старте ЧМ-2020
Последний медальный шанс женской сборной в личной гонке.
Накануне на чемпионате мира в Антхольце после завершения индивидуальной гонки сформировался список из 30 участниц масс-старта. Согласно регламенту, в гонке побегут призеры ЧМ-2020, биатлонистки из топ-15 общего зачета Кубка мира и спортсменками лучшими результатами в Антхольце.
Среди украинок в масс-старт отобраться смогла только Елена Пидгрушная, которая в спринте заняла четвертое место, а в гонке преследования стала 13-й. Индивидуальную гонку биатлонистка из Тернополя пропускала.
Теоретически в масс-старте могут выступить Вита Семеренко и Юлия Джима. Обе украинки попали в список запасных.
Действующей чемпионкой мира в масс-старте является Доротея Вирер, которая на домашнем чемпионате мира выиграла уже два золота – в преследовании и индивидуальной гонке.