Биатлон онлайн текстовая трансляция Чемпионата мира. Антхольц. Мужская индивидуальная гонка

На UA-Футбол текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки Чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Биатлонисты на старт гонки выйдут в 15:15 по киевскому времени.

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На UA-Футбол вы всегда можете найти последние новости из мира биатлона (здесь) и ознакомиться с полным календарем гонок Кубка мира 2019-2020.

ОНЛАЙН:

16:36. ТОП 3 сегодняшней гонки:

1. Мартен Фуркад (0+0+0+1)

2. Йоханнес Бьо (1+0+0+1) (+57,0с.)

3. Доминик Ландертингер (0+0+0+1) (+1.22,1с.)

16:35. Андрейс Растаргуевс на последней стрельбе завалился - три промаха.

16:33. Дудченко на третьей стрельбе делает ноль, 47 место.

16:33. Финиширует Бьо на втором месте, +57с.

16:29. По последнему кругу Йоханнес много начал проигрывать Фуркаду, +10 секунд еще.

16:25. Тем временем латвиец Расторгуевс после третьего рубежа идет на 5 месте, при удачной последней стрельбе может он посоревноваться с Ландертингером за бронзу.

16:23. Дудченко на второй стрельбе поймал еще один мах, 60-е место.

16:23. Йоханнес Бьо на последнем рубеже стреляет с одним промахом, вторым идет он с рубежа, +38с., Мартена можна поздравить с победой.

16:20. Мартен Фуркад финиширует первым, ждем последней стрельбы Йоханнеса.

16:18. Яков Фак на последнем круге успустил сумашедшее преимущество, финишировав лишь вторым после Ландертингера.

16:15. Американец Нордгрен с четырмя нолями работает на всех рубежах, но очееень медленно бежит, без шансов за призы.

16:12. Йоханнес Бьо точен на третье рубеже, при скорости лучше чем у Фуркада и зная о его промахе... это заруба за победу.

16:11. Дудченко стрельяет с одним промахом на первом рубеже.

16:11. У Мартена Фуркада один промах на последней стрельбе, последним выстрелом, ах... Первое место, но еще не окончательно.

16:10. У Ткаленко ноль на втором рубеже, 33 место.

16:08. Яков Фак стает лидером после финишного рубежа, с одним промахом сумарно выигрывает он у Ландертингера 17 секунд.

16:07. Ветле-Шостад Кристиансен на втором рубеже два раза мажет.

16:06. И еще один промах у Примы на последней стрельбе, Тарье Бьо - сдесь же два промаха.

16:03. У Семенова последний рубеж точен, но очень низко будет украинец.

16:03. Йоханнес Бьо на втором рубеже точен, 2 место, +35,4с.

16:01. Мартен Фуркад точен на третьем рубеже, первое место и серьезная заявка.

16:00. Эх Ланди, Ланди... Один промах на последнем рубеже, поточное первое место, но мы понимаем...

15:58. Две минуты для Пайфера на второй стрельбе, два промаа и для Ткаленко на первой.

15:58. Две минуты для Пайфера на второй стрельбе.

15:57. Норвежец Кристиансен работает точно на первом рубеже, 4 место, +6,9с.

15:57. Тарье Бьо на третьей стрельбе стреляет точно, 2 место, +20,4с.

15:55. Артем Прима на второй лежке работает с двумя промахами, мддда...

15:53. Норвежец Йоханнес Бьо с одним промахом после первой стрельбы - 21-й, +44,6с.

15:52. Француз Фиен-Майе делает один промах на первой лежке, 23 место, +59,3с.

15:51. Сергей Семенов - стрельба номер три и еще один мах.

15:51. Мартен Фуркад на второй стрельбе точен, первое место.

15:49. Доминик Ландертингер на третьем рубеже точен, третий ноль и первое место.

15:48. Чемпион мира Арнд Пайфер после первой стрельбы с нолем на 2 месте, +0,4с.

15:47. Лукас Хоффер на первой лежке имеет один промах, Яков Фак на первой стойке - один промах.

15:47. Тарье Бьо на первой стойке работает с одним промахом, 3 место, +17,0с.

15:46. Артем Прима на второй стрельбе работает с одним промахом, последним выстрелом....

15:43. На старт вышел норвежец Йоханнес Бьо.

15:41. Мартен Фуркад на ноль проходит первый рубеж, второе место, +4,7с.

15:39. Доминик Ландертингер точен на втором рубеже, первое место, у Семенова - еще один мах.

15:37. Тем временем Яков Фак стреляет точно первую стрельбу, второе место.

15:37. Тарье Бьо проходит первый рубеж на ноль, поточное первое место.

15:35. Артем Прима работает первый рубеж с нулем, 5 место, +15,5с.

15:33. А тем временем Мартен Фуркад мощно начал гонку ходом, обновляет он лучший показатель на всех отметках.

15:31. Десять спортсмнов уже прошли первый рубеж, лидирует швед Еспер Неллин.

15:30. Сергей Семенов на первой лежке имеет два промаха, худший показатель среди всех...

15:30. Александ Логинов первый рубеж проходит с одним промахом.

15:27. Как видим, пока нет проблем у биатлонистов на первом рубеже, уже два человека отстреляли на ноль.

15:27. Отметка 3,1км. - Семенов на 3 месте, +12,3с.

15:25. Под номером 17 на дистанцию вышел наш Артем Прима.

15:22. На первой контрольной отметке 1,0км. из 8 спортсменов Семенов на 5 позиции, +4,9с.

15:20. Сергей Семенов - восьмой номер, уже на дистанции.

15:19. Под номером 7 на дистанцию отправился россиянин Александр Логинов.

15:16. Гонка стартовала. Первым на дистанцию отправился бельгиец Лангер.

14:18. Что касается поточного сезона, то лидером зачета индивидуальной гонки на данный момент является Мартен Фуркад (114 очков). На второй позиции расположился норвежец Йоханнес Бе (91 очко). Отметим, что эта индивидуалка - последняя в сезоне 2019/2020 и именно по итогам сегодняшней гонки определится обладатель Малого хрустального глобуса.

14:16. Напомним Вам призеров Чемпионата мира 2019 в этой дисциплине. Итак, золото в шведском Эстерсунде взял немец Арнд Пайфер, серебро у болгарина Владимира Илиева, а бронза у представителя Норвегии Тарье Бе.

14:15. Состав сборной Украины на индивидуальную гонку:

8. Сергей Семенов

17. Артем Прима

65. Руслан Ткаленко

90. Антон Дудченко