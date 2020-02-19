Биатлон
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Сборная Украины огласила состав на одиночную смешанную эстафету
Она состоится в Италии
Тренерский штаб сборной Украины назвал состав команды на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира в Италии.
Напомним, что гонка состоится 20 февраля в Антхольц-Антерсельве.
Одиночная смешанная эстафета.
1. Анастасия Меркушина
2. Дмитрий Пидручный
Сегодня, 19 февраля Фуркад в Антхольце переписал историю биатлона
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