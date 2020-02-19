  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Сборная Украины огласила состав на одиночную смешанную эстафету
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины огласила состав на одиночную смешанную эстафету

Биатлон
(1 голосов)

Она состоится в Италии

Сборная Украины огласила состав на одиночную смешанную эстафету
Новина українською

Тренерский штаб сборной Украины назвал состав команды на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира в Италии.

Напомним, что гонка состоится 20 февраля в Антхольц-Антерсельве.

Одиночная смешанная эстафета.

1. Анастасия Меркушина

2. Дмитрий Пидручный

Сегодня, 19 февраля Фуркад в Антхольце переписал историю биатлона

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...