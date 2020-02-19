Йоханнес Бе: Жаль, что промахнулся на последней стрельбе. Так бы точно выиграл золото

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия), где он с двумя промахами занял второе место.

"Первый промах ни на что не повлиял. Знал, что с одним промахом сто процентов выиграю эту гонку. Вообще не переживал из-за этого. Жаль, что промахнулся на последней стрельбе. Так бы точно выиграл золото. Но в этом весь биатлон и то, чем он прекрасен. Порой случаются неожиданные результаты.

Буду ли я завтра стартовать в супермиксте? Конечно", — передаёт слова Йоханнеса корреспондент "Чемпионата" Александр Говоров.

Индивидуальную гонку у мужчин выиграл француз Мартен Фуркад.