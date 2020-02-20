Пидручный квалифицировался в масс-старт ЧМ-2020

В последнюю личную гонку чемпионата мира Дмитрий Пидручный отобрался по третьей квоте, став одним из лучших по количеству набранных очков в Антхольце среди тех биатлонистов, которые не стоят в топ-15 общего зачета Кубка мира или же не становились призерами чемпионата мира.

На чемпионате мира Пидручный занял 10-е место в спринте и стал 30-м в гонке преследования. Индивидуальную гонку лидер сборной Украины пропускал.

Вместе с Пидручным в масс-старте может выступить и Артем Прима, который возглавляет список запасных.

Действующим чемпионом мира в масс-старте является итальянец Доминик Виндиш. Дмитрий Пидручный год назад в Эстерсунде в этой гонке занял 10-е место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в женском масс-старте Украину представит Елена Пидгрушная.