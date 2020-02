Биатлон онлайн текстовая трансляция. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета в Антхольце

На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты на Чемпионате мира в Антхольце (Италия). Гонка при участии Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной начнется в 16:15 по киевскому времени.

Все главные события эстафеты доступны на UA-Футбол прямо в этой новости. Посты автоматически не обновляются, нужно перезагружать страницу.

ОНЛАЙН:

16:20. Меркушина работает первый рубеж на ноль, 7 место, +10,5с. - ходом очень слабо пока, шведы первые.

16:18. Отметка 1,1км. - наша биатлонистка на 16 месте, +10,2с. - слабенькое начало.

16:16. Гонка стартовала! Анастасия Меркушина отправилась на дистанцию.

15:17. Что касается поточного сезона, то лидеры зачета одиночных смешанных эстафет возглавляют представители Франции, вторые - эстонцы, третьи - шведы.

Here they are! Tomorrow's line ups are finally out, so we know who's fighting for the single mixed relay medals tomorrow in #Antholz2020 Who are your favourites for ?????

⏰15:15 CET pic.twitter.com/OLizpPOYmH