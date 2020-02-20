Пидручный: Как бежать вместе с Меркушиной? Комфортно

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал 10-е место команды в одиночной смешанной эстафете, которая прошла в итальянском Антхольце:

"По гонке приходилось постоянно догонять, и, как следствие, не справился на стрельбе. Вроде как ветер был на пристрелке, но пытался сократить отставание. На первом этапе удалось, на втором – не совсем сложилось так, как хотелось.

Как бежать вместе с Меркушиной? Комфортно. Почему должно быть не комфортно?"