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Пидручный: Как бежать вместе с Меркушиной? Комфортно

Биатлон
(3 голосов)

Украинец недоволен своими результатами

Пидручный: Как бежать вместе с Меркушиной? Комфортно
Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал 10-е место команды в одиночной смешанной эстафете, которая прошла в итальянском Антхольце:

"По гонке приходилось постоянно догонять, и, как следствие, не справился на стрельбе. Вроде как ветер был на пристрелке, но пытался сократить отставание. На первом этапе удалось, на втором – не совсем сложилось так, как хотелось.

Как бежать вместе с Меркушиной? Комфортно. Почему должно быть не комфортно?"

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В статье: Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный
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