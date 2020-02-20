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Пидручный: Как бежать вместе с Меркушиной? Комфортно
Украинец недоволен своими результатами
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал 10-е место команды в одиночной смешанной эстафете, которая прошла в итальянском Антхольце:
"По гонке приходилось постоянно догонять, и, как следствие, не справился на стрельбе. Вроде как ветер был на пристрелке, но пытался сократить отставание. На первом этапе удалось, на втором – не совсем сложилось так, как хотелось.
Как бежать вместе с Меркушиной? Комфортно. Почему должно быть не комфортно?"
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