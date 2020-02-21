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Санитра: Участие Меркушиной в индивидуальной гонке – ошибка

Биатлон
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Тренер мужской сборной разочарован результатами сингл-микста в Антхольце.

Санитра: Участие Меркушиной в индивидуальной гонке – ошибка
Новина українською

Сборная Украины с Анастасией Меркушиной и Дмитрием Пидручным заняла в гонке 10-е место с полутораминутным отставанием от Норвегии. Меркушина на своих этапах ходом на лыжне заняла 21-е и 19-е места.

"Я думаю, что тактически не было правильно, что Настя бежала индивидуальную гонку. Надо было хорошо подготовиться к этому старту. Настя была уставшей сегодня и очень много потеряла. Это ошибка всех тренеров.

Мог ли я повлиять? Я не вмешиваюсь в работу женской команды. И мы все знаем, что Настя хорошо пробежала индивидуальную гонку, но она физически не так готова, чтобы за три дня пробежать два таких старта.

Жалко, что на чемпионате мира худший результат в этом сезоне в сингл-микстах. Очень сильно хотели бороться: минимум за шестерку, а при доле везения – и за подиум", - сказал Санитра.

Украина на чемпионате мира в Антхольце остается без медалей. До конца соревнований остаются классические эстафеты и масс-старты.

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В статье: Анастасия Меркушина Юрай Санитра ЧМ-2020 по биатлону
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Источник:
Biathlon.com.ua
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