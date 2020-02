Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Женская эстафета в Антхольце. LIVE

UA-Футбол читайте текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки в рамках чемпионата мира в Антхольце. 24 команды, включая квартет из Украины, уйдут на дистанцию 4 по 6 км в 12:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями эстафеты чемпионата мира можно вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже.

Состав сборной Украины:

1-й этап: Анастасия Меркушина

2-й этап: Юлия Джима

3-й этап: Вита Семеренко

4-й этап: Елена Пидгрушная

Полный старт-лист эстафеты:

Онлайн

13:12. Отсечка 3,7 км. Вирер сбежала от полячки на 37 секунд. Джима поднялась на 7-е место (+56,2).

13:10. Вирер взяла дополнительный патрон на лежке и не смогла развить преимущество Италии.

13:08. У Джимы два дополнительных патрона на лежке. Украина уходит с огневого рубежа на 8-м месте.

13:05. Отсечка 1,7 км. Вирер уже на 32 секунды опережает ближайшую преследовательницу. Юлия Джима идет 9-й (+40,3).

13:04. Смотрим на десятку лидеров после 1/4 дистанции. Приятно видеть здесь Украину.

13:02. Меркушина завершила этап 7-й. На последнем круге Анастасия относительно Виттоцци проиграла всего 7 секунд.

12:59. Италия уверенно лидирует после второй стрельбы:

12:57. Меркушина мажет последним выстрелом! Но быстро исправляет свою ошибку. Украина идет 7-й.

12:53. Топ-10 после первой стрельбы:

12:51. Меркушина берет дополнительный патрон на лежке. Анастасия покинула огневой рубеж на 12-м месте (+14,6).

12:49. На отсечке 1,7 км гонку возглавляет Лиза Виттоцци (Италия). Меркушина идет 21-й (+10,8).

12:45. Гонка стартовала!

Первый этап у сборной Украины бежит Анастасия Меркушина.

12:43. Норвегия – действующий чемпион мира в эстафете. Украина без Елены Пидгрушной год назад в Эстерсунде сенсационно стала третьей.

Итоговый протокол эстафеты ЧМ-2019

12:35. Большим фаворитом эстафеты у букмекеров считается Норвегия. Еще бы – норвежки в этом сезоне не проиграли ни одной гонки.

After winning all 4 relays this season, plus taking Gold at the last WCH in #OST19, @NSSF_Biathlon girls definitely look like the main favourite today in #antholz2020. Can they continue their winning record? Let’s find out on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/2UIofAlli2