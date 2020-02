Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужская эстафета в Антхольце. LIVE

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на чемпионате мира в Антхольце. Биатлонисты отправятся на дистанцию 4 по 7,5 км в 15:45 по Киеву.

За противостоянием сильнейших биатлонных наций мира можно следить вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения данных о ходе гонки вам нужно периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

На UA-Футбол всегда доступны актуальные новости мира биатлона. Также у нас вы можете ознакомиться с полным календарем гонок Кубка мира и текущей ситуацией в общем зачете Кубка мира в мужской и женской классификациях.

Состав сборной Украины:

1-й этап: Артем Прима

2-й этап: Сергей Семенов

3-й этап: Руслан Ткаленко

4-й этап: Дмитрий Пидручный

Полный старт-лист эстафеты

Онлайн

16:05. Ситуация в гонке после первого этапа. Прекрасный старт от Украины и 40-секундное преимущество Франции над Норвегией.

16:03. Прима с одним дополнительным патроном завершил стартовый этап эстафеты на четвертом месте (+19,2). Шикарный старт от Артема. Посмотрим, сможет ли Сергей Семенов поддержать заданную планку.

15:59. Германия и Франция захватили лидерство, а Кристиансен привез Норвегии круг штрафа. Главный фаворит эстафеты сейчас лишь на 11-м месте (+39,9).

15:58. Прима безупречен на стойке! Артем поднял Украину в топ-3!

15:56. Отсечка 4,7 км. Впереди Норвегия, Франция, Германия и Италия. Прима идет 7-м (+14,4).

15:53. Норвегия и Франция сразу же начали диктовать свои условия.

15:51. Прима отработал лежку с одним дополнительным патроном. Артем покинул рубеж на 6-м месте.

15:49. На отсечке 2,2 км лидирует итальянец Хофер, Прима идет 5-м (+2,7). Впереди первая стрельба.

15:45. Гонка стартовала!

Украинскую эстафету открывает Артем Прима.

15:35. Что было год назад в Эстерсунде? А год назад золото в эстафете чемпионата мира без проблем забрали норвежцы, компанию которым на подиуме составили команды Германии и России. Украина без Дмитрия Пидручного в той гонке заняла скромное 12-е место.

15:30. Если кто и способен остановить Норвегию, так это Франция. Что интересно, у галлов Мартен Фуркад бежит второй этап, а финишировать будет Кантен Фийон Майе.

Team @FedFranceSki stopped the winning series of @NSSF_Biathlon by taking the last men relay in #RUH20. Will they repeat their success today in #antholz2020? Find out live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/kL2bznpH9E