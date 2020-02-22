Президент федерации биатлона Украины: У российского тренера нет нашей аккредитации, это нереально

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал скандал с обысками в лагере российской мужской сборной из-за якобы получением Александром Касперовичем украинского аккредитации. Его слова цитирует tribuna.ua:

"У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет. Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию.

Могла быть ситуация, что он мог взять чью-то аккредитацию, чтобы попасть на трассу. Такое допускаю, но чтобы у него нашли нашу аккредитацию в комнате, то это нереально. Это уже все обросло слухами. Не было так, как там пишут", - сказал Брынзак.

Напомним, что в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце сегодня состоятся женская и мужская эстафетные гонки.