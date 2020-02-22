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Президент федерации биатлона Украины: У российского тренера нет нашей аккредитации, это нереально

Биатлон
(1 голосов)

Комментарии Владимира Бринзака

Президент федерации биатлона Украины: У российского тренера нет нашей аккредитации, это нереально
UA-Футбол
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал скандал с обысками в лагере российской мужской сборной из-за якобы получением Александром Касперовичем украинского аккредитации. Его слова цитирует tribuna.ua:

"У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет. Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию.

Могла быть ситуация, что он мог взять чью-то аккредитацию, чтобы попасть на трассу. Такое допускаю, но чтобы у него нашли нашу аккредитацию в комнате, то это нереально. Это уже все обросло слухами. Не было так, как там пишут", - сказал Брынзак.

Напомним, что в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце сегодня состоятся женская и мужская эстафетные гонки.

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В статье: Владимир Брынзак биатлон
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Комментарии (1)
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aleksandrdre (Краматорск)
22.02.2020 в 12:32
этого падока давно надо было гнать с должности главы федерации биатлона . давно понятно что он пророссийский казачек. да и результаты упали и наши беатлонитсты часто от него не в восторге
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