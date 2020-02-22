Вот так вышла на пик: Пидгрушная показала второй ход на последнем круге, проиграв лишь Херман

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная в эстафетной гонке Чемпионата мира на своем четвертом этапе продемонстрировала очень мощное выступление ногами.

Так, на первом круге наша биатлонистка была третьей (+2,8с.), на втором круге - девятой (+ 13,8с.), тактически сбавив обороты, а на финишном отрезке трассы показала второй результат, проиграв только реактивной немецкой лыжнице Дениз Херман, которая в итоге и опередила украинку на финише в борьбе за второе место.