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Вот так вышла на пик: Пидгрушная показала второй ход на последнем круге, проиграв лишь Херман
Украинка неслась на финиш
Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная в эстафетной гонке Чемпионата мира на своем четвертом этапе продемонстрировала очень мощное выступление ногами.
Так, на первом круге наша биатлонистка была третьей (+2,8с.), на втором круге - девятой (+ 13,8с.), тактически сбавив обороты, а на финишном отрезке трассы показала второй результат, проиграв только реактивной немецкой лыжнице Дениз Херман, которая в итоге и опередила украинку на финише в борьбе за второе место.
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