Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужской масс-старт в Антхольце. LIVE

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта на чемпионате мира в Антхольце. Гонка на 15 километров с четырьмя стрельбами начнется в 16:00 по киевскому времени.

Следить за событиями масс-старта при участии украинцев Дмитрия Пидручного и Артема Примы вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки вам нужно периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

На UA-Футбол всегда доступны актуальные новости мира биатлона. Также у нас вы можете изучить полный календарь гонок Кубка мира и ознакомиться с текущей ситуацией в общем зачете Кубка мира в мужской и женской классификациях.

Повний старт-лист масс-старта

Онлайн

15:00. Добрый день! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию мужского масс-старта на чемпионате мира в Италии. Биатлонисты стартуют в 16:00 по Киеву. Не пропустите!