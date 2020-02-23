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Артем Прима выступит в масс старте на чемпионате мира в Антхольце

Биатлон
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Россиянин Логинов снялся с гонки

Артем Прима выступит в масс старте на чемпионате мира в Антхольце
UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Артем Прима выступит в гонке с массовым стартом на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Наш биатлонисты был первым в списке запасных на эту дисциплину и шансов бежать ее было немного. Но сегодня о решении отказаться от выступления заявил россиянин Александр Логинов. Причины этого пока неизвестны, но можно предположить, что это связано с вчерашними обысками на базе российской команды.

Отметим, что теперь Украину в масс старте представят два биатлониста: Дмитрий Пидручный (26) и Артем Прима (30).

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В статье: Артем Прима
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