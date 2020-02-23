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Елена Пидгрушная: Нельзя в таком возрасте делать такие ошибки
Комментарий украинки
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала результат женской гонки с массовым стартом на чемпионате мира в Антхольце (Италия) и рассказала о причине наложения на нее штрафа в две минуты. Ее слова цитирует UA-Перший:
"Я не прошла штрафной круг. На выходе с рубежа потеряла очки и палку. Тренеры выдали палку и сказали, что 10-я. Но я поняла, что не могу быть так высоко. За столько лет у меня еще такого не было. Нельзя в таком возрасте делать такие ошибки.
Что касается моего самочувствия, то с той подготовкой, которая была у меня летом результатом я довольна", - сказала Пидгрушная.