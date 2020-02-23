Масс старт. Чемпионат мира. Прима и Пидручный выступают неудачно, Йоханнес Бе побеждает в гонке

Сегодня, 23 февраля в рамках Чемпионата мира в итальянском Антхольце состоялась мужская гонка с массовым стартом.

Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё, вторым стал француз Кентен Фийон-Майе, бронзовая награда у еще одного представителя трехцветных Эмильена Жаклена ..

Что касается представителей Украины Артема Примы и Дмитрия Пидручного, то они гонку провели неудачно. Медленно идя ходом по дистанции и стреляя не слишком метко, они заняли 20 и 23 места соответственно.

Чемпионат мира. Антхольц. масс старт

Мужчины

1.Йоханнес Бё (0 + 0 + 0 + 0)

2. Кентен Фийон-Майе (1 + 0 + 1 + 0) (+42,0с.)

3. Эмильен Жаклен (1 + 0 + 1 + 0) (+55,0с.)

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20. Артем Прима (1 + 1 + 1 + 0) (+2.32,7с.)

23. Дмитрий Пидручный (0 + 1 + 1 + 1) (+3.13,5с.)