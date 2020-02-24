Украина – восьмая в медальном зачете ЧМ-2020 в Антхольце

Накануне в Антхольце (Италия) завершился ежегодный чемпионат мира по биатлону. За 10 дней лучшие стреляющие лыжники современности разыграли 12 комплектов медалей.

Украина на итальянском снеге добыла одну бронзу – в минувшую субботу Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная заняли третье место в классической эстафете.

Также стоит отметить четвертое место Елены Пидгрушной в спринте и попадание в топ-5 в смешанной эстафете.

Безоговорочным триумфатором чемпионата мира в Антхольце стала сборная Норвегии во главе с пятикратной чемпионкой Марте Олсбю-Ройселанд, которая выиграла спринт и масс-старт, а также завоевала три золота в эстафетах.

Наряду с Олсбю-Ройселанд двукратной чемпионкой мира в личных гонках стала Доротея Вирер. У мужчин в каждой дисциплине был новый победитель.

Медальный зачет ЧМ-2020 в Антхольце: