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Украина – восьмая в медальном зачете ЧМ-2020 в Антхольце

Биатлон
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Все благодаря женской эстафете.

Украина – восьмая в медальном зачете ЧМ-2020 в Антхольце
Новина українською

Накануне в Антхольце (Италия) завершился ежегодный чемпионат мира по биатлону. За 10 дней лучшие стреляющие лыжники современности разыграли 12 комплектов медалей.

Украина на итальянском снеге добыла одну бронзу – в минувшую субботу Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная заняли третье место в классической эстафете.

Также стоит отметить четвертое место Елены Пидгрушной в спринте и попадание в топ-5 в смешанной эстафете.

Безоговорочным триумфатором чемпионата мира в Антхольце стала сборная Норвегии во главе с пятикратной чемпионкой Марте Олсбю-Ройселанд, которая выиграла спринт и масс-старт, а также завоевала три золота в эстафетах.

Наряду с Олсбю-Ройселанд двукратной чемпионкой мира в личных гонках стала Доротея Вирер. У мужчин в каждой дисциплине был новый победитель.

Медальный зачет ЧМ-2020 в Антхольце:

Украина – восьмая в медальном зачете ЧМ-2020 в Антхольце - изображение 1

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В статье: Кубок мира по биатлону 2019-2020 ЧМ-2020 по биатлону
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