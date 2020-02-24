Вита Семеренко – в тройке главных "долгожительниц" мирового биатлона

На чемпионате мира в Антхольце Вита Семеренко помогла Украине завоевать бронзу в женской эстафете. Эта медаль стала для украинки седьмой в карьере на соревнованиях этой категории (0-2-5).

Свою первую медаль на чемпионате мира Семеренко завоевала в феврале 2008 года в Эстерсунде, когда вместе с сестрой Валей, Оксаной Яковлевой и Оксаной Хвостенко стала второй в эстафете.

Таким образом, между первым и крайним медальным успехом Семеренко на чемпионатах мира прошло 12 лет и 5 дней.

В списке медальных «долгожительниц» чемпионата мира Семеренко уступает только двум немкам – Уши Дизл (14 лет и 11 дней между первой и последней медалью) и Андреа Хенкель (12 лет, 11 месяцев и 17 дней).

Отметим, что Валентина Семеренко в этом рейтинге идет на пятом месте (11 лет и 28 дней).

Абсолютным рекордсменом мирового биатлона по промежутку между первой и последней медалью на чемпионатах мира является Оле-Эйнар Бьорндален – 20 лет и 10 дней.